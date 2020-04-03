НАБУ відмовилося назвати кількість розслідуваних справ щодо Порошенка

В той час, як НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича, НАБУ відмовився повідомити, скільки справ перебуває у провадженні бюро, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"Інформація про наявність розслідувань і їх результатів щодо певних фізичних і юридичних осіб не підлягає розголошенню. Так, частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - заявило НАБУ.

У відповіді також зазначається, що відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу, відомості досудового розслідування можливо розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу.

Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора передав справу про зловживання Порошенком в НАБУ.

Раніше ДБР допитало Порошенка про призначення Гройсмана прем'єром.