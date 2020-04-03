підписатися на розсилку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
  • Новини
  • Світ
  • Африка
  • Французьких лікарів звинуватили в расизмі після їх пропозиції випробувати вакцини від коронавіруса на африканцях
03 квітня 2020, пʼятниця, 17:19 9
Африка 2020-04-03T18:30:02+03:00
Українські Новини
Французьких лікарів звинуватили в расизмі після їх пропозиції випробувати вакцини від коронавіруса на африканц

Французьких лікарів звинуватили в расизмі після їх пропозиції випробувати вакцини від коронавіруса на африканцях

Елизавета Кесельман
Африка, Вакцина, Коронавірус, боротьба з коронавірусом, Випробування вакцини
Африка.Фото: pixabay
Африка.Фото: pixabay

В той час, як в Австралії медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах, у Франції двоє медиків запропонували спробувати вакцину від COVID-19 на жителях африканських країн. Про це передає ВВС.

Дана пропозиція викликала масштабний скандал і звинувачення в адресу їх авторів – голови відділення інтенсивної терапії лікарні в Парижі Жан-Поля Міру і глави дослідницької групи в Національному інституті охорони здоров'я і медичних досліджень Каміля Лохта.

Виступаючи в одному з телеефірів, вони запропонували почати тестування в країнах Африки, так як там немає масок, медикаментів і реанімацій.

"Це схоже на дослідження в області захворювання на СНІД. Ми залучаємо повій, тому що знаємо, що вони найбільш уразливі і часто не користуються контрацептивами", — сказав Міра. З його думкою був солідарний Лохт.

Дані слова викликали гучну реакцію в суспільстві. Колишній футболіст збірної Кот-д'Ивуара й англійського "Челсі" Дідьє Дрогба закликав "не порівнювати африканців з морськими свинками", а інший футболіст, камерунець Самуель Это'о назвав цих лікарів "вбивцями".

В самому інституті охорони здоров'я назвали слова неправильно зрозумілими. Там нагадали, що клінічні випробування вакцини вже розпочато в європейських країнах та в Австралії, і в разі потреби їх також почнуть і в Африці.

За станом на 3 квітні в Африці зареєстровано 7 064 підтверджених випадки захворювання коронавірусною інфекцією і 290 підтверджених випадків смерті. При цьому, експерти побоюються, що справжні показники можуть бути набагато вище.

Як повідомляли Українські Новини, Австрія прийняла рішення потестувати на коронавірус вибірково 2 тисячі чоловік.

Тим часом німецький вірусолог вважає, що віскі - непоганий варіант для боротьби з коронавірусом.

Більше новин про: Африка Вакцина Коронавірус боротьба з коронавірусом Випробування вакцини

Дружину прем'єра країни Лесото звинувачують у вбив...
Перші вакцини від коронавіруса почали тестувати на...
Дружина нового міністра охорони здоров’я Степанова...
В Іспанії від коронавірусу померло 11 тисяч осіб, ...
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну
Україна відправить в Італію бригаду медиків і медспирт в рамках гуманітарної допомоги
Новини
Суд стягнув до держбюджету 80 млн гривень застави за екс-депутата Ради Микитася та призначив новий 18:24
Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися 18:18
ДМЗ планує ініціювати режим санації 18:16
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися 18:08
Україна відправить в Італію бригаду медиків і медспирт в рамках гуманітарної допомоги 17:58
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи 20:49
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
"Комфортне" житло досягло 46% ринку: забудовник сам визначає клас 10:59 Прес-реліз
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
більше новин
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
З 24 апаратів ШВЛ тільки 2 призначені для хворих з COVID-19, — результати перевірки київської лікарні 19:40
більше новин
Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok