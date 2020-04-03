Французьких лікарів звинуватили в расизмі після їх пропозиції випробувати вакцини від коронавіруса на африканцях

Французьких лікарів звинуватили в расизмі після їх пропозиції випробувати вакцини від коронавіруса на африканц

В той час, як в Австралії медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах, у Франції двоє медиків запропонували спробувати вакцину від COVID-19 на жителях африканських країн. Про це передає ВВС.

Дана пропозиція викликала масштабний скандал і звинувачення в адресу їх авторів – голови відділення інтенсивної терапії лікарні в Парижі Жан-Поля Міру і глави дослідницької групи в Національному інституті охорони здоров'я і медичних досліджень Каміля Лохта.

Виступаючи в одному з телеефірів, вони запропонували почати тестування в країнах Африки, так як там немає масок, медикаментів і реанімацій.

"Це схоже на дослідження в області захворювання на СНІД. Ми залучаємо повій, тому що знаємо, що вони найбільш уразливі і часто не користуються контрацептивами", — сказав Міра. З його думкою був солідарний Лохт.

Дані слова викликали гучну реакцію в суспільстві. Колишній футболіст збірної Кот-д'Ивуара й англійського "Челсі" Дідьє Дрогба закликав "не порівнювати африканців з морськими свинками", а інший футболіст, камерунець Самуель Это'о назвав цих лікарів "вбивцями".

В самому інституті охорони здоров'я назвали слова неправильно зрозумілими. Там нагадали, що клінічні випробування вакцини вже розпочато в європейських країнах та в Австралії, і в разі потреби їх також почнуть і в Африці.

За станом на 3 квітні в Африці зареєстровано 7 064 підтверджених випадки захворювання коронавірусною інфекцією і 290 підтверджених випадків смерті. При цьому, експерти побоюються, що справжні показники можуть бути набагато вище.

Як повідомляли Українські Новини, Австрія прийняла рішення потестувати на коронавірус вибірково 2 тисячі чоловік.

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