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02 апреля 2020, четверг, 15:39 79
Жизнь 2020-04-02T15:40:37+03:00
Українські Новини
Крепкий алкоголь защитит от коронавируса, – вирусолог

Крепкий алкоголь защитит от коронавируса, – вирусолог

Елизавета Кесельман
Алкоголь, Вакцина, Вирусолог, Коронавирус, Советы вирусолога
Алкоголь. Фото: pixabay
Алкоголь. Фото: pixabay

В то время, как в Грузии запретили продавать алкоголь из-за коронавируса, главный вирусолог Германии заявил, что именно крепкий алкоголь способен защитить от коронавируса. Об этом говорится на сайте австралийского телеканала 7news.

Ведущий врач института вирусологии медицинского центра университета Саарланда Юрген Риссланд, несмотря на рекомендации ВОЗ, во время телеэфира на вопрос об употреблении алкоголя ответил, что заражению коронавирусом это никак не способствует.

"Да, конечно, это правда. И чем больший градус алкоголя, тем лучше. Например, если вы поклонник виски, это точно неплохая идея. Но, конечно, вы должны понимать, что нельзя "обеззараживаться" каждые 15 минут, чтобы не столкнуться с другими проблемами", – отметил врач.

После повторения вопроса с целью уточнения ответа,  медик подчеркнул:

"Я скажу, что это не навредит. Также мы должны помнить, что это не гарантирует нам того, что мы не заболеем", - резюмировал врач.

Также он объяснил, что вирус уязвим к алкоголю, так как имеет жировую оболочку.

Как сообщали Українські Новини, австралийские медики начали тестировать вакцину от коронавируса на хорьках.

Тем временем, на Филиппинах власти разрешили стрелять в нарушителей карантина.

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