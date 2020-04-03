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03 квітня 2020, пʼятниця, 16:35 12
Економіка 2020-04-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Для прийому платіжок за електроенергію на час карантину організовують роботу пересувних пунктів

Для прийому платіжок за електроенергію на час карантину організовують роботу пересувних пунктів

Ярина Вацяк
НКРЕКП, Електроенергія, платіжки, комуналка, платіжки за світло
Платіжки. Фото: bank.gov.ua
Платіжки. Фото: bank.gov.ua

В той час, як заборонили відключати електрику і газ на стратегічно важливих об'єктах на час карантину, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір доручити постачальникам електроенергії організувати роботу пересувних пунктів прийому платежів споживачів,

Про це свідчать матеріали до засідання комісії 8 квітня, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами, низка постачальників універсальних послуг повідомили НКРЕКП, що у зв'язку з впровадженням обмежень і заборон для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції очікується зниження надходжень грошових коштів від фізичних осіб за спожиту електроенергію, чия частка в споживанні електроенергії становить 65-80%.

Також постачальники універсальних послуг звернулися до НКРЕКП з проханням прийняти рішення щодо заборони застосування до них штрафних санкцій за несвоєчасну або неповну оплату за надані послуги, а також заборонити оголошувати постачальникам універсальних послуг "переддефолтний" або "дефолтний" стан протягом карантину.

У свою чергу НКРЕКП має намір доручити оператора системи передачі національної енергетичної компанії "Укренерго" не застосовувати до постачальників універсальних послуг штрафних санкцій і наперен заборонити "Укренерго" оголошувати постачальникам універсальних послуг "переддефолтний" або "дефолтний стан.

Також НКРЕКП має намір доручити постачальникам електроенергії організувати роботу пересувних пунктів прийому платежів за електроенергію та провести роз'яснювальну роботу для всіх категорій споживачів.

Як повідомляли Українські Новини, трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" заявив, що ціна електроенергії в останній тиждень березня зросла на 35% по відношенню до лютого.

25 березня Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

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