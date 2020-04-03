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03 квітня 2020, пʼятниця, 15:08 17
Кабмін 2020-04-03T15:30:49+03:00
Українські Новини
Кабмін заборонив відвідувати установи, що надають паліативну допомогу та соцпослуги

Кабмін заборонив відвідувати установи, що надають паліативну допомогу та соцпослуги

Ярина Вацяк
Карантин, Кабмін, соцзахист, паліативна допомога
Карантин. Фото: golos.ua
Карантин. Фото: golos.ua

Кабінет Міністрів заборонив на час карантину через коронавірус відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, а також заборонив переміщення групою більш як 2 осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей.

Про це йдеться в опублікованих прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем в Telegram-каналі введених обмежувальних карантинних заходів, передають Українські Новини.

Так, Кабмін заборонив відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, а також установ та організацій, що надають соціальні послуги.

Нові обмеження на час карантинуНові обмеження на час карантину

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив перебування громадян в громадських місцях без захисної маски з 6 квітня. Урядом також введено заборону на відвідування дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон.

Крім того, Кабінет Міністрів заборонив перебування на вулицях без підтверджувальних особу документів.

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