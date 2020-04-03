Кабмін заборонив відвідувати установи, що надають паліативну допомогу та соцпослуги

Кабінет Міністрів заборонив на час карантину через коронавірус відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, а також заборонив переміщення групою більш як 2 осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей. Про це йдеться в опублікованих прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем в Telegram-каналі введених обмежувальних карантинних заходів, передають Українські Новини. Так, Кабмін заборонив відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, а також установ та організацій, що надають соціальні послуги. Нові обмеження на час карантину Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив перебування громадян в громадських місцях без захисної маски з 6 квітня. Урядом також введено заборону на відвідування дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон. Крім того, Кабінет Міністрів заборонив перебування на вулицях без підтверджувальних особу документів.