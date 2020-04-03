Правозахисник Захаров за введення надзвичайного стану

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров виступає за введення надзвичайного стану без комендантської часа.

Це він сказав в коментарі Українським Новинам.

Захаров зазначив, що його ставлення до обмежень двояке. Він нагадав, що в ст. 64 Конституції значиться, що права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених самою Конституцією.

В законі йдеться, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. При цьому в Конституції також зазначений перелік прав і свобод, які не можуть бути обмежені.

"З цієї норми випливає, що багато права, які зараз реально обмежують, - на свободу совісті, свободу пересування, освіти та багато інших, - це можна робити, але тільки при введенні режиму надзвичайного стану. А оскільки він не введений, ці дії є незаконними. У той же час я розумію, що ці дії виправдані, оскільки мета їх - ні що інше, як захистити людей від захворювання Covid-19, і всі обмеження диктуються цим мотивом. І в більшості своїй вони розумні, хоча щодо окремих заходів можна сперечатися", - сказав правозхисник.

Він підкреслив, що посадові особи неправильно трактують деякі поняття.

"Я вже зіткнувся з тим, що поняття "громадське місце" трактують неправильно, навіть спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко сказав, що вулиця - це громадське місце, хоча вулиця насправді не є громадським місцем. Якщо подивитися законодавство, що це таке, то мова йде про місця, в яких люди збираються. Ліфти, під'їзди, зупинки транспорту і різні публічні місця типу ресторанів і барів, парків, місць відпочинку - це дійсно громадські місця, але вулиця - ні", - вважає Захаров.

Також він вважає, що прогулянка в парку може бути безпечною і без маски.

"Незрозуміло, чому заборонено бувати в парках, незрозуміло, чому потрібно весь час поза домом перебувати в масці. Адже вірус небезпечний при контактах з дистанцією менше 2 метрів, ось тоді і маска, і окуляри, і рукавички необхідні. А прогулянка вдвох в парку без жодних контактів може бути і без масок", - продовжує Захаров.

При цьому він виступає за введення певних обмежень, але таким чином, щоб вони були в рамках закону.

"Але в цілому, загальний характер цих заходів і їх напрямок я цілком підтримую. Єдине, що б мені хотілося, щоб це дійсно було в рамках закону. Оскільки, коли держава здійснює незаконні дії, порушує Конституцію, нехай навіть з самими благими і виправданими намірами, це вибиває ґрунт з-під ніг у всіх, хто там живе. Якщо держава може порушувати закон, права людини, то чому люди можуть не порушувати закон, чому вони зобов'язані його дотримуватися?"- розмірковує він.

Також Захаров підтримує введення надзвичайного стану.

"Тому я вважаю, що необхідно ввести надзвичайний стан, в якому чітко все прописати і вказати всі обмеження і при цьому, щоб там не було нічого зайвого. Наприклад, комендантська година нам абсолютно ні до чого, я вважаю... Я за те, щоб ввести режим надзвичайного стану для того, щоб дії з обмеження прав людини, зокрема на свободу пересування, були законними", - говорить він.

Окрім цього, правозахисник виступає проти контролю українців за допомогою їх гаджетів.

"Зараз обговорюється питання, чи може держава здійснювати стеження за людьми під час епідемії через їх девайси. Взагалі, це порушення прав людини, знову-таки, і цього робити не можна категорично. Але якщо введуть надзвичайний, то це питання можна буде законно поставити. Я все одно вважаю, що цього робити не треба", - сказав він.

При цьому Захаров закликає не забувати про людей, які перебувають в місцях несвободи.

"У всіх цих заходах не враховують того, що у нас є більше 52 тисяч чоловік, для яких це все порушується щохвилини. Я маю на увазі людей, позбавлених волі, які перебувають в пенітенціарних установах. У більшій частині колоній у нас залишилися старі радянські бараки, де живуть по кілька сотень людей, іноді навіть на двоярусних нарах. І там така скупченість, вони весь час знаходяться разом, ніякої соціальної дистанції більше 2 метрів там немає ніде і, по-моєму, її і не можуть реалізувати. А коштів для того, щоб купити маски, антисептики і так далі у них просто немає. І якщо туди вірус потрапить, це буде катастрофа не тільки для них, а й для всієї країни ", - резюмує правозахисник.

Кк повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів заборонив переміщення групою більше ніж 2 особам, крім випадків службової необхідності і супроводу детей.

Також в Україні обмежать час перебування на вулиці.

Раніше лікар, правозахисник Семен Глузман назвав нові обмеження повною маячнею.