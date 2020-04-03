підписатися на розсилку
27.35 27.8
29.65 30.4
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Соцдопомогу і пенсії автоматично перепризначать на час карантину
03 квітня 2020, пʼятниця, 13:58 33
Економіка 2020-04-03T15:00:03+03:00
Українські Новини
Соцдопомогу і пенсії автоматично перепризначать на час карантину

Соцдопомогу і пенсії автоматично перепризначать на час карантину

Ольга Фандорина
Карантин, Пенсії, Соціальна допомога, Перепризначення

В Україні на період карантину з-за пандемії коронавіруса пенсії і державні соціальні допомоги будуть автоматично змінені. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

згідно з законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-2019)" було врегульовано питання продовження виплати на період карантину всіх пенсій і допомоги людям, у яких в даний час доводиться перекомиссия МСЕК і ЛКК про встановлення інвалідності і перепризначення (продовження) пенсій та допомог на новий період, без заяв і без будь-яких документів.

"Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги або пенсії на підставі поданої особою заяви (результатів повторного огляду медико-соціальної експертизи) та необхідних документів", - йдеться в повідомленні.

Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.

Більше новин про: Карантин Пенсії Соціальна допомога Перепризначення

Виплати пенсій українцям у березні зросли. Дані ПФ...
Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для...
Правозахисник Захаров за введення надзвичайного ст...
Зеленський звільнив двох членів Нацради з телебаче...
Ходити вулицею групами більше двох осіб заборонено, - рішення Кабміну
У Києві від коронавірусу загинули вже троє людей, 12 одужали
Новини
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
У Харкові Кернес і Ярославський почали масштабну програму допомоги соціально вразливим групам городян 14:41
ЗТМК розпочав безкоштовну поставку до Запоріжжя гіпохлориту кальцію для дезінфекції житлових будинків 14:41
Рівень розрахунків за розподіл газу у Вінницькій області у березні склав 60% 14:28 Прес-реліз
Очільник ДПС Верланов заявив про збільшення сальдо ПДВ на 64% порівняно з 2019 роком 14:19
більше новин
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень 16:00
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Інвестиційний аналітик розповів, як зберегти свої гроші під час кризи 20:49
Міністр Криклій взяв у радники Батищева, відомого відкатами на будівництві доріг, - Дубинський 15:34
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
більше новин
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
"Контрабас" як ішов, так і йде, - Уманський розкритикував Нефьодова та роботу митниці 18:17
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19 18:41 Документ
З 24 апаратів ШВЛ тільки 2 призначені для хворих з COVID-19, — результати перевірки київської лікарні 19:40
В Україні підтверджено 897 випадків зараження коронавірусом. 22 людини померли 22:16 Інфографіка
більше новин
В Україні за день 138 нових випадків коронавірусу. Всього 942 інфікованих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok