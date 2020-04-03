Соцдопомогу і пенсії автоматично перепризначать на час карантину

В Україні на період карантину з-за пандемії коронавіруса пенсії і державні соціальні допомоги будуть автоматично змінені. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

згідно з законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти, спрямовані на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-2019)" було врегульовано питання продовження виплати на період карантину всіх пенсій і допомоги людям, у яких в даний час доводиться перекомиссия МСЕК і ЛКК про встановлення інвалідності і перепризначення (продовження) пенсій та допомог на новий період, без заяв і без будь-яких документів.

"Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги або пенсії на підставі поданої особою заяви (результатів повторного огляду медико-соціальної експертизи) та необхідних документів", - йдеться в повідомленні.

Пенсійний фонд заявляє, що для разової виплати по 1 тис. гривень пенсіонерам, які отримують пенсію менше 5 тис. гривень, необхідно внести зміни до держбюджету і бюджету фонду.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

Заступник голови офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що індексація пенсій буде проведена за рахунок запозичень і скорочення витрат держбюджету.