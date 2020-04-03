Поліція шукає людей, які поширювали списки з адресами хворих киян

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував адреси нібито хворих коронавірусом киян, які поширюють в анонімних телеграм-каналах.

"Ми не вперше стикаємося з такими інформаторами з соцмереж, яких використовують для дестабілізації ситуації і в місті, і в країні і для поширення паніки. Таких "інформаторів" обчислюють правоохоронці та співробітники кіберполіції, і результати їх роботи вже є", - заявив Кличко.

Мер пояснив, що не варто побоюватися людей, які знаходяться вдома на самоізоляції, так як за ними спостерігають медики і створені в Києві моніторинговий центр.

"Медичні працівники контролюють всіх людей, у яких є підтверджений діагноз коронавірус. Частина цих пацієнтів знаходяться в київських лікарнях, у кого легка форма хвороби - вони знаходяться вдома на изоляциии, це світова практика. Не всіх госпіталізує, тому що місце в лікарні може знадобитися людині, яким потрібна екстрена допомога. Тих, хто контактував з хворими, визначає моніторинговий центр, який ми створили. І вони вже у співпраці з правоохоронцями будуть контролювати людей, які знаходяться на самоізоляції і обсервації", - заявив Кличко.

А за період карантину правоохоронці затримали більше 100 розповсюджувачів фейків про коронавирусе.

Служба безпеки України заявляє, що Росія спонсорувала розпалювання паніки в Україні за коронавіруса за допомогою інтернет-агітаторів.

Раніше повідомлялося про те, що Служба безпеки виявила 79 розповсюджувачів фейків про коронавирусной інфекції і заблокувала більше 1 тис. інтернет-спільнот.