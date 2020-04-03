У Києві загинули двоє чоловіків при пожежі на звалищі сміття

У ніч на п'ятницю в Києві сталася пожежа на вулиці Мстислава Скрипника в Солом'янському районі, під час ліквідації якого були виявлені тіла двох загиблих чоловіків. Про це повідомляє столичне управління ДСНС 3 квітня.

Інформація про загоряння на відкритій місцевості була отримана в 1:44 ночі. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить сміття на площі 35 кв. м.

"При ліквідації пожежі були виявлені два тіла чоловічої статі. В 1:56 пожежу було локалізовано, а в 02:25 – ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

На місці події працювало 10 чоловік та дві одиниці пожарноспасательной техніки.

Причина виникнення пожежі та обставини загибелі людей встановлюється.

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок, 23 березня, о 4:56 у Києві на вул. Крайній (Деснянський район), на території одного з гаражних кооперативів сталося загоряння, що надалі призвело до вибуху невідомого походження і розповсюдженню вогню на два сусідніх гаража.

Раніше, 17 березня, пожежа сталася на території Святошинського психоневрологічного інтернату в Києві.

Також на Троєщині загорівся сміттєвоз і поїхав в пожежну частину. Як з'ясувалося, водій сміттєвоза під час руху виявив дим, що йде з контейнера. У цей момент авто їхало по бульвару Перова, недалеко від пожежної частини. Водій вирішив не гаяти часу і сам приїхав до пожежників.