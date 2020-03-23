В Киеве произошел взрыв в гаражном кооперативе. Есть пострадавшие

В понедельник 23 марта в 4:56 в Киеве на ул. Крайний (Деснянский район), на территории одного из гаражных кооперативов произошло возгорание, что в последствии привело ко взрыву неизвестного происхождения и распространению огня на два соседних гаража. Об этом сообщает "Киев оперативный" на Facebook. По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение бетонных конструкций рядом расположенных гаражей. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения и передали медикам для дальнейшей госпитализации. В 5:39 пожар бы слокализован. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются. Сейчас на месте происшествия работает 6 единиц техники и 23 человека личного состава подразделений Главного управления, также задействованы и спасатели Киевской службы спасения. Последствия взрыва. Фото: Киев оперативный Спасатели. Фото: Киев оперативный Из-за пожара пострадал мужчина, которого впоследстии доставали из-под завалов.