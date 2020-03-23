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23 марта 2020, понедельник, 11:31 952
Происшествия 2020-03-23T11:32:06+02:00
Українські Новини
В Киеве произошел взрыв в гаражном кооперативе. Есть пострадавшие

В Киеве произошел взрыв в гаражном кооперативе. Есть пострадавшие

Таня Войтюк
Киев, Взрыв, Пожар, ГосЧС, Деснянский район

В понедельник 23 марта в 4:56 в Киеве на ул. Крайний (Деснянский район), на территории одного из гаражных кооперативов произошло возгорание, что в последствии привело ко взрыву неизвестного происхождения и распространению огня на два соседних гаража.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на Facebook.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение бетонных конструкций рядом расположенных гаражей. В ходе ликвидации пожара спасатели достали из-под завалов мужчину 1987 года рождения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В 5:39 пожар бы слокализован. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются.

Сейчас на месте происшествия работает 6 единиц техники и 23 человека личного состава подразделений Главного управления, также задействованы и спасатели Киевской службы спасения.

Последствия взоыва. Фото: Киев оперативныйПоследствия взрыва. Фото: Киев оперативный

Спасатели. Фото: Киев оперативныйСпасатели. Фото: Киев оперативный

Из-за пожара пострадал мужчина, которого впоследстии доставали из-под завалов. 

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