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17 марта 2020, вторник, 13:41 176
Общество 2020-03-17T13:42:25+02:00
Українські Новини
На территории Святошинского психоневрологического интерната в Киеве произошел пожар

На территории Святошинского психоневрологического интерната в Киеве произошел пожар

Валерия Драгомирова
Киев, Пожар, Психоневрологический интернат
Пожар
Пожар

Пожар произошел на территории Святошинского психоневрологического интерната в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Пожар начался около 11:00.

Спасатели оперативно прибыли на место пожара и в 11:30 локализовали очаг. Горело одно из зданий на территории интерната. О пострадавших пока неизвестно.

Пожар на территории Святошинского психо-неврологического интерната в КиевеПожар на территории Святошинского психо-неврологического интерната в Киеве


Как сообщали Українські Новини, в феврале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала 52 человека из-за пожара в общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций и ликвидировала возгорание.

Ранее в Киеве на Троещине вспыхнул масштабный пожар. А в Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали.

Также в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.

Кроме того, в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.

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