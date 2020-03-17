На территории Святошинского психоневрологического интерната в Киеве произошел пожар

Пожар произошел на территории Святошинского психоневрологического интерната в Киеве. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события. Пожар начался около 11:00. Спасатели оперативно прибыли на место пожара и в 11:30 локализовали очаг. Горело одно из зданий на территории интерната. О пострадавших пока неизвестно. Пожар на территории Святошинского психо-неврологического интерната в Киеве Как сообщали Українські Новини, в феврале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала 52 человека из-за пожара в общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций и ликвидировала возгорание.Ранее в Киеве на Троещине вспыхнул масштабный пожар. А в Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали. Также в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть. Кроме того, в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.