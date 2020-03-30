Україні необхідно погасити $3,5 млрд зовнішніх боргів і $5,5 млрд внутрішніх 2020, - Шмигаль

Незважаючи на те, що за прогнозами експертів разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD, Україна продовжить виконувати свої зобов'язання перед кредиторами в повному обсязі, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що Україні необхідно в поточному році погасити 3,5 млрд доларів зовнішніх боргів у еквіваленті і 5,5 млрд доларів – внутрішніх.

Про це він повідомив в ході телепередачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Те, що в цьому році ми повинні виплатити певну кількість зобов'язань, 3,5 млрд доларів еквівалент зовнішніх зобов'язань, 5,5 млрд – внутрішніх зобов'язань. І враховуючи виклики, які стоять перед нами у зв'язку з пандемією коронавіруса, звичайно, ми в першу чергу повинні направляти гроші на захист здоров'я і життя наших громадян, а не на погашення зовнішніх боргів. Бо без підтримки зовнішніх міжнародних організацій, для того щоб погасити зовнішні і внутрішні борги, нам доведеться просто впасти в цю прірву фінансового дефолту. Ми його не хочемо і не прогнозуємо такого варіанту", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що затверджений новий макропрогноз є збалансованим.

"Він розроблявся на підставі прогнозу Мінекономіки, Мінфіну і МВФ", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і МВФ ведуть переговори по збільшенню кредитування з $5,5 млрд до $9,5 млрд. Україна очікує фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів.