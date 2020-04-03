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  • В столиці паски будуть святити на хлібозаводах і ціни піднімати не стануть
03 квітня 2020, пʼятниця, 10:46 5
Економіка 2020-04-03T10:46:22+03:00
Українські Новини
В столиці паски будуть святити на хлібозаводах і ціни піднімати не стануть

В столиці паски будуть святити на хлібозаводах і ціни піднімати не стануть

Елена Литвин
Карантин, Паска, Великодній кошик, коронавірус в Україні, Великдень-2020, ціни на паску
Паски. Фото: Київхліб
Паски. Фото: Київхліб

На даний момент у Києві відсутнє зростання цін на продукти, і найбільший виробник хліба й хлібобулочних виробів компанія "Київхліб" (Київ) заявила, що ціни на паски теж підніматися не будуть. Компанія має намір збільшити реалізацію великодніх виробів на 10% до 500 тис. штук в 2020 році порівняно з 2019 роком.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба компанії.

"Плануємо реалізувати 500 000 штук. В цьому році збільшили порівняно з минулим роком приблизно на 10%", - сказали в компанії.

Також прес-служба уточнила, що паски будуть святити безпосередньо на хлібзаводах.

При цьому "Київхліб" констатував, що в цьому році ціни на великодні вироби переважно залишилися на рівні минулого року, а за деякими позиціями - істотно знизилися, таким чином, середній відсоток зниження ціни по всіх позиціях склав 3,6%.

Наголошується, що асортимент великодніх виробів був доповнений двома кексами і подарунковим набором з 3 кексів.

Планується, що продажі стартують 9 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, у період святкування Великодня карантин планують посилити і транслювати богослужіння по телебаченню.

Тим часом, Рада вирішила штрафувати за торгову націнку в 1,2 рази на соціально значущі продукти.

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