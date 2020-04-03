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03 квітня 2020, пʼятниця, 10:04 26 Інфографіка
Суспільство 2020-04-03T11:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні за день 138 нових випадків коронавірусу. Всього 942 інфікованих

В Україні за день 138 нових випадків коронавірусу. Всього 942 інфікованих

Анна Рудык
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Коронавірус
Коронавірус

В Україні за добу кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцію збільшилася до 942 чоловік. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

За даними ЦОЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 61 випадок;
  • Волинська область - 10 випадків;
  • Дніпропетровська область - 12 випадків;
  • Донецька область - 8 випадків;
  • Житомирська область - 6 випадків;
  • Закарпатська область - 24 випадки;
  • Запорізька область - 22 випадки;
  • Івано-Франківська область - 81 випадок;
  • Кіровоградська область - 15 випадків;
  • р. Київ - 180 випадків;
  • Київська область - 70 випадків;
  • Львівська область - 13 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 20 випадків;
  • Полтавська область - 5 випадків;
  • Рівненська область - 25 випадків;
  • Сумська область - 30 випадків;
  • Тернопільська область - 114 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 4 випадки;
  • Хмельницька область - 7 випадків;
  • Чернівецька область - 171 випадок;
  • Черкаська область - 55 випадків;
  • Чернігівська область - 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 у Центр надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.

 

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 3 квітня, кількість заражених коронавірусом по всьому світу становить 1 016 128 осіб. Загинули 53 146 осіб, вилікувались – 211 615.

Також в Україні обмежать час перебування на вулиці.

Раніше ми писали про те, як правильно обробляти покупки після магазину.

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