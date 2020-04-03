В Україні за день 138 нових випадків коронавірусу. Всього 942 інфікованих

В Україні за добу кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцію збільшилася до 942 чоловік. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ. За даними ЦОЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 61 випадок; Волинська область - 10 випадків; Дніпропетровська область - 12 випадків; Донецька область - 8 випадків; Житомирська область - 6 випадків; Закарпатська область - 24 випадки; Запорізька область - 22 випадки; Івано-Франківська область - 81 випадок; Кіровоградська область - 15 випадків; р. Київ - 180 випадків; Київська область - 70 випадків; Львівська область - 13 випадків; Луганська область - 3 випадки; Одеська область - 20 випадків; Полтавська область - 5 випадків; Рівненська область - 25 випадків; Сумська область - 30 випадків; Тернопільська область - 114 випадків; Харківська область - 1 випадок; Херсонська область - 4 випадки; Хмельницька область - 7 випадків; Чернівецька область - 171 випадок; Черкаська область - 55 випадків; Чернігівська область - 5 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 квітня 2020 у Центр надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 3 квітня, кількість заражених коронавірусом по всьому світу становить 1 016 128 осіб. Загинули 53 146 осіб, вилікувались – 211 615. Також в Україні обмежать час перебування на вулиці. Раніше ми писали про те, як правильно обробляти покупки після магазину.