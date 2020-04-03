За два тижні роботу втратили понад 10 мільйонів громадян США

Всесвітня епідемія створила загрозу не тільки здоров'ю людей, а й економічній стабільності всіх країн. Через вимушені призупинення виробництва, влади держав йдуть на надзвичайні заходи. Як інформували Українські Новини, Кабінет Міністрів збільшив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 500 млн гривень і спростив нарахування допомоги по безробіттю.

А тим часом через пандемію коронавірусу в США встановлений новий рекорд за кількістю тих, що звернулися за допомогою через безробіття за тиждень, повідомляє Міністерство праці країни. Минулого тижня на облік як безробітні стали понад 6 мільйонів 600 тисяч чоловік.

В звичайний час цей показник не перевищує 300 тис. звернень на тиждень.

Попередній рекорд у 3 з невеликим мільйона був встановлений минулого тижня. За два тижні, таким чином, роботу втратили понад 10 мільйонів американців. Експерти в середньому очікували збільшення показника до 3,5 млн з раніше оголошених 3,283 млн.

Кількість таких, що продовжують отримувати допомогу по безробіттю американців за тиждень, що завершився 21 березня, підскочила на 1,226 млн - до 3,029 млн з 1,803 млн на попередньому тижні. Аналітики очікували зростання показника на 3,079 млн. Кількість нових заявок на допомогу з безробіття за останні два тижні перевищила максимальні показники часів рецесії 2007-2009 років. До кінця попередньої рецесії 6,6 млн осіб отримували допомогу через безробіття в США.

Кількість безробітних американців може перевищити попередній рекорд в 15,3 млн, зареєстрований під час Великої депресії. Економісти прогнозують, що щонайменше 25 млн американців можуть втратити роботу в найближчі місяці, в кращому випадку - тимчасово.

Головна причина цього - епідемія коронавирусной інфекції. Сполучені Штати вийшли на перше місце в світі за кількістю виявлених інфікованих коронавірусом, зараз їх понад 245 тисяч. Число жертв коронавірусу в США напередодні дійшло до 6 тисячі.

Конгрес США минулого тижня прийняв законопроект, згідно з яким на підтримку економіки в умовах епідемії буде направлено більше 2 трильйонів доларів. В тому числі передбачені і прямі виплати громадянам - люди з доходами нижче середнього отримають більше 1000 доларів, на кожну дитину виділять по 500 доларів.

Президент США Дональд Трамп визнав, що наступні 2-3 тижні будуть дуже важкими для країни, однак висловив надію, що до кінця квітня поширення епідемії вдасться сповільнити.

Як інформувало агентстсво, Президент Володимир Зеленський схвалив забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавіруса. Документом передбачені додаткові соціальні та економічні гарантії для підтримки громадян і бізнесу в умовах протидії поширенню епідемії в Україні.