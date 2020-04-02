Фельдшери і водії швидкої допомоги теж отримають триразове збільшення зарплати

Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що фельдшерам і водіям швидкої допомоги теж в три рази збільшать заробітну плату, як і іншим лікарям. Про це міністр заявив під час свого онлайн-звернення.

Степанов повідомив, що зараз вже деталізований список лікарів, які отримають підвищення оплати.

"Медики первинної екстреної допомоги — ми деталізували список. Звичайно, ви на передовій цієї війни, звичайно, ви повинні отримувати це підвищення, і ви його отримаєте. Медичні працівники, які працюють у неукомплектованому штаті, без належного захисту та підтримки — ми працюємо цілодобово, щоб ви могли працювати захищеними і в нормальних умовах", — заявив Степанов.

За словами Степанова, медики швидкої є в переліку, але щоб уникнути непорозумінь, в наказ внесуть коригування і пропишуть це окремо.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві на доплати медикам виділили майже 900 млн гривень. Доплати отримають всі медики столиці, в тому числі і працівники "швидкої допомоги".

Міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом і які отримають доплати.