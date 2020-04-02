Офіс Президента прокоментував можливий вплив брата Єрмака на госназначения

Після того, як депутат від "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив брата глави Офісу Президента в "торгівлі" держпосадами, Офіс Президента чекає офіційних результатів розслідування правоохоронців про можливий вплив брата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака при призначенні осіб на державні посади

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в Telegram, передають Українські Новини.

"Ситуація з оприлюдненими записами, в яких фігурує брат глави Офісу Президента, продемонструвала, скільки людей звикли до афер, коли вирішувати державні справи можна за хабарі. Розмови на оприлюднених плівках не мають відношення до реального життя, ніхто з цих людей не був призначений на посади, які обговорювалися", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що нинішня влада в Україні має нульову толерантність до корупції, незалежно від того, Офіс Президента чи парламент.

Однак Офіс Президента підкреслює, що всі викладені факти мають бути ретельно перевірені так само, як і джерела, звідки з'явилися плівки і те, хто і з якою метою замовляв спостереження.

Зазначається, що Служба безпеки України проводить допити обох сторін: і брата глави Офісу Президента, і депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Гео Лерос.

Національне антикорупційне бюро відкрило справу за заявою народного депутата, Державне бюро розслідувань - за заявою керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Як повідомляли Українські Новини, брат Єрмака прокоментувало опублікований депутатом Леросом відеозапис.

Крім того, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування брата Андрія Єрмака Дениса, які надав Гео Лерос.

Тим часом, депутат Лерос НАБУ просить взяти його під охорону.