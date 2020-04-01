СБУ расследует незаконную прослушку брата Ермака

Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконной прослушки брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса, которые предоставил Гео Лерос.

Об этом Українським Новинам сообщили в СБУ.

Дело открыто по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака.

Расследование ведется по части 2 статьи 359 Уголовного кодека.

В деле как свидетель проходит депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа"), который и обнародовал видео этих встреч.

Как сообщали Українськi Новини, 1 апреля к Гео Леросу в дом заявилася Служба безопасности Украины, пока того не было дома. Правоохранительные органы вызвали "слугу народа" на допрос, вручив три повестки на разные даты, начиная с 3 апреля 2020.

Напомним, 29 марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал записи, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает с разными кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль.