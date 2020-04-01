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01 апреля 2020, среда, 16:40 333
Судебная власть 2020-04-01T16:41:54+03:00
Українські Новини
СБУ расследует незаконную прослушку брата Ермака

СБУ расследует незаконную прослушку брата Ермака

Таня Войтюк
СБУ, Андрей Ермак, Гео Лерос, Записи Ермака
СБУ открыла дело по записям Ермака. Фото: СБУ
СБУ открыла дело по записям Ермака. Фото: СБУ

Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту незаконной прослушки брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса, которые предоставил Гео Лерос.

Об этом Українським Новинам сообщили в СБУ.

Дело открыто по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака.

Расследование ведется по части 2 статьи 359 Уголовного кодека.

В деле как свидетель проходит депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа"), который и обнародовал видео этих встреч.

Как сообщали Українськi Новини, 1 апреля к Гео Леросу в дом заявилася Служба безопасности Украины, пока того не было дома. Правоохранительные органы вызвали "слугу народа" на допрос, вручив три повестки на разные даты, начиная с 3 апреля 2020.

Напомним, 29 марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал записи, где брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает с разными кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль. 

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