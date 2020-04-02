Українці найбільше побоюються економічних наслідків від карантину, ніж коронавірусу, - опитування

79% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), не мають проблем з роботою через карантин в той час, як 43% опитаних не вважають короновірус для себе реальною загрозою.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, чи виникли у них перераховані в списку проблеми з роботою в зв'язку з карантином.

12% респондентів на роботі зіткнулися з проханням піти у неоплачувану відпустку, 6% - запропонували погодитися на зменшення заробітної плати, 3% - зіткнулися з невиплатою зарплати і 2% запропонували звільнитися через скорочення.

Також респондентам було поставлено питання про те, чого вони найбільше побоюються епідемії коронавірусу чи економічних наслідків від запровадження карантину?

При цьому 43% відповіли, що більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантину, 34% - епідемії коронавірусу, 14% - не бояться ні першого, ні другого і сподіваються, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців, 10% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів з 27 по 30 березня серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомили Українські Новини, Євросоюз має намір виділити Україні 80 млн євро допомоги через коронавірус.

У НБУ вважають, що коронавірус може призвести до уповільнення економічної активності в Україні.