Евросоюз намерен выделить Украине 80 млн евро помощи из-за коронавируса

Европейский Союз намерен выделить Украине 80 млн евро помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции в то время, как Рада проголосовала троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

Об этом говорится в сообщении на сайте представительства Евросоюза в Украине, передают Українськi Новини.

"Первый пакет поддержки для Украины составляет примерно 80 млн евро", - говорится в нем.

Комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи отметил, что союз финансово поддерживает рост потребностей в области здравоохранения и социальной помощи, а также необходимости защиты бизнеса и рабочих мест в условиях пандемии.

Согласно сообщению, указанный пакет помощи будет направлено на поддержку системы здравоохранения Украины, в том числе путем финансового взноса во Всемирную организацию здравоохранения для ее работы в Украине.

"С 30 млн евро для всего региона Восточного партнерства, который предусматривает 20 млн евро на удовлетворение насущных потребностей, пропорционально большая часть средств предусмотрена для Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что это позволит приобрести необходимые медицинские средства и оборудование, а также усилить способность системы здравоохранения реагировать на вспышку заболевания.

"На двустороннем уровне в Украине мы ускоряем запуск новой программы поддержки малых и средних предприятий (20 млн евро) в рамках бюджета Евросоюза на 2020 год, которая даст еще 10 млн евро на гривневое кредитования малого и среднего бизнеса", - добавлено в сообщении.

Также вводится программа поддержки малых фермерских хозяйств в размере 25 млн евро в дополнение к 26 млн евро, выделенных в 2019 году.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада разрешила лечить от коронавируса методами из США, ЕС и Китая.

Также Рада разрешила использовать незарегистрированные в Украине лекарства для лечения коронавируса