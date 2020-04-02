У фракціях Ради розповіли, чи є серед депутатів хворі на коронавірус

В той час, як в апараті Верховної Ради не знають про кількість депутатів з коронавірусом, фракції "Європейська солідарність" і "Голос" у Верховній Раді заявляють, серед депутатів від їх фракції немає таких, що перебувають на лікуванні чи в самоізоляції у зв'язку з коронавірусною інфекцією COVID-2019, в "Слуги народу" 2 депутати лікуються від коронавірусу в медичних установах. Про це Українським Новинам повідомили пресслужби "Євросолідарності" і "Голосу", а також заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Двоє з депутатів нашої фракції зараз перебувають у лікарні з коронавірусом", - сказала агентству Кравчук.

За її словами, самоізоляція депутатів, що входять до екологічного комітету Ради, які контактували з хворим депутатом від групи "Довіра" Сергієм Шаховим, і депутатів, які контактували з парламентаріями від "Слуги народу" Русланом Горбенком і Володимиром Ватрасом, вже закінчилася.

Кравчук також зазначила, що у фракції максимально налагодили дистанційну роботу.

Крім цього, парламентські комітети також починають роботу в режимі відеоконференцій.

Пресслужба "Євросолідарності", у свою чергу, повідомила, що після повідомлень про випадки захворювання серед колег з інших фракцій депутати "Євросолідарності" здали ПЛР тести на коронавірус, які показали негативні результати.

Наголошується, що тести ПЛР зробили Петру Порошенку, співголові фракції Артуру Герасимову, Михайлу Бондару, Миколі Величковичу, Яні Зінкевич, Софії Федині, Миколі Княжицькому, Вікторії Сюмар, Володимиру Ар'єву та Іванні Климпуш-Цинцадзе.

Крім цього, пресслужба "Голосу" повідомила, що у самоізоляції від фракції були тільки депутати Ярослав Юрчишин та Леся Василенко, які, можливо, контактували з Шаховим.

"В обох тест на коронавірус був негативний минулого тижня", - сказали в пресслужбі.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня Кравчук повідомила, що у депутата Горбенка ("Слуга народу") виявлено коронавірус, а 29 березня - у депутата Ватраса.