Министром финансов стал Игорь Уманский: что о нем известно

Верховная Рада назначила новым министром финансов Украины Игоря Уманского, который ранее дал Українським Новинам исчерпывающее интервью. Решение было принято на заседании в среду, 4 марта. За назначение нового Кабмина премьера Дениса Шмыгаля, в том числе главу Министерства финансов, проголосовали 277 народных депутатов.

Игорь Уманский родился 9 января 1975 года в Припяти Киевской области.

В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "экономика предприятия". Магистр делового администрирования и кандидат экономических наук

Работать в госорганах начал в январе 1997 года главным специалистом в Национальном агентстве Украины по вопросам развития и евроинтеграции. Дальше его карьера строилась в более крупных структурах. С 2000 по 2008 годы Уманский работал на различных должностях в Министерстве экономики, НБУ, "Укртранснефти" (был замглавы правления), Государственном ипотечном учрежденим, Госагентстве по инвестициям и инновациям.

С января 2008 года Уманский пришел в Министерство финансов, которым тогда управлял Виктор Пинзеник. Сначала он работал на должности первого замминистра, а после отставки Пинзеника с апреля 2009 года по марта 2010 года был и. о. министра финансов Украины.

В октябре 2014 года и по декабрь 2015 был первым замминистра. После увольнения из министерства, Уманский стал внештатным советником президента Петра Порошенко. С этого поста его уволили в феврале 2019 года. Сам он уход объяснил тем, что его предложения в Администрации президента игнорировали.

Также Уманский успел поработать на посту советника министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Напомним, что министр финансов Уманский заработал в "Укргазбанке" 306 тыс. гривен в 2019.

Также Игорь Уманский который входил в список потенциальных претендентов на пост главы правительства и Национального банка Украины считает вполне реальным увеличение роста ВВП страны до 7% в ближайшие годы.