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02 квітня 2020, четвер, 15:56 36
Економіка 2020-04-02T18:00:04+03:00
Українські Новини
Уманський назвав головну причину свого звільнення

Уманський назвав головну причину свого звільнення

Ярина Вацяк
Міністр фінансів України, звільнення, Відставка, Денис Шмигаль, Ігор Уманський, Кабмін Шмигаля
Ігор Уманський. Фото: kmu.gov.ua
Ігор Уманський. Фото: kmu.gov.ua

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає головною причиною свого звільнення бажання звільнити голів Державної митної служби і Державної податкової служби.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Так. Єдина причина, яку я бачу, – ось ці подання на звільнення голів Податкової та Митної служб) і те, що я не збирався відступати в цьому питанні. І не забувайте про порізані "хотілки" і нові можливості уряду щодо управління бюджетом після введення Стабфонду", - сказав Уманський.

За його словами, прем'єр-міністр хотів мати підконтрольного міністра фінансів.

"Чому треба було мене прибирати? Потрібен був ручний міністр. Прем'єр каже: "Ми не спрацювалися". Звичайно, ми не спрацювалися. Шмигаль має усвідомити одну просту річ: він не керівник на підприємстві, де у нього є підлеглі, уряд – колегіальний орган, і він такий же член Кабінету Міністрів, як і інші міністри. З тією лише різницею, що він підписує акти КМУ", - додав колишній міністр.

Водночас він додав, що заяву про відставку він не писав, а прем'єр не зміг депутатам пояснити причину звільнення міністра фінансів.

"Ні. Тому я хотів би знати підстави свого звільнення. На зустрічі з фракцією "СН", коли його запитали про моє звільнення, Шмигаль не зміг нічого пояснити. Мене на фракцію навіть не запросили, як і Ємця. А в залі потім при голосуванні навіть не дали можливості виступити – напевно, не хотіли, щоб в ефір публічно були дані відповіді на питання про причини відставки", - зазначив Уманський.

За його даними, при підготовці секвестру держбюджету цей проект навіть не обговорювали в Кабміні.

"Мінфін підготував драфт бюджетних змін, я переслав його президенту і прем'єру. Кажу, а тепер давайте пройдемося, що критично, що – ні. Після – виносимо на Кабмін, і з кожним міністром обговорюємо і будемо приймати рішення, що так, що не так. Але прем'єр бере і розсилає чернетку депутатам! При цьому членам уряду чомусь не розіслав", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Верховна Рада звільнила від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського.

Уманський вважав цілком реальним збільшення зростання ВВП країни до 7% у найближчі роки.

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