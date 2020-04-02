Кожен другий українець вважає, що влада погано борються з коронавірусом

48% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають неуспішними дії влади щодо протидії поширенню епідемії коронавіруса COVID-2019, яким тільки за минулу добу в Україні заразилися 135 осіб.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, наскільки успішно чи неуспішно, на їх думку, нова влада (Президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів, Верховна Рада, правоохоронні органи) справляються з перерахованими завданнями.

Найбільш безуспішними респонденти вважають боротьбу влади з корупцією у вищих ешелонах влади (75%), дії по припиненню бойових дій на Донбасі та встановлення миру, а також забезпечення доступності медичних послуг (70%).

65% респондентів вважають, що влада не досягла успіхів у протидії економічній кризі, підтримці вітчизняних виробників, розслідуванні резонансних кримінальних справ, 62% - зниженні тарифів на послуги ЖКГ, 57% - запобіганні можливих економічних труднощів у зв'язку з коронавірусом.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки телефонних номерів з 27 по 30 березня серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг президента Володимира Зеленського за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 27-30 березня, впав з 52% до 46% у порівнянні з опитуванням від 22-25 листопада 2019 року.

Тим часом, майже половина респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", підтримують введення надзвичайного стану.