Почти половина опрошенных украинцев не против введения чрезвычайного положения, — опрос

В то время, как у 60% украинцев есть деньги чтобы дожить на карантине только до конца месяца, 49% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", поддерживают введение чрезвычайного положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Также 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране. 71% не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области. 65% поддерживают возможное ограничение движения транспортных средств и их обзор, 58% - возможное объявления комендантского часа в городах. В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер. Только 14% - поддерживают. Как сообщали Українськi Новини, 41% опрошенных "Рейтингом" не считают короновирус для себя реальной угрозой. Еще 9% никак не ограничили свои социальные контакты.