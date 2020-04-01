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  • Почти половина опрошенных украинцев не против введения чрезвычайного положения, — опрос
01 апреля 2020, среда, 22:58 306
Политика 2020-04-01T23:07:41+03:00
Українські Новини
Почти половина опрошенных украинцев не против введения чрезвычайного положения, — опрос

Почти половина опрошенных украинцев не против введения чрезвычайного положения, — опрос

Кира Молчанова
Опрос, Чрезвычайное положение, Коронавирус, коронавирус в Украине
Чрезвычайное положение, Фото: Pixabay
Чрезвычайное положение, Фото: Pixabay

В то время, как у 60% украинцев есть деньги чтобы дожить на карантине только до конца месяца, 49% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", поддерживают введение чрезвычайного положения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Также 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.

71% не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области.

65% поддерживают возможное ограничение движения транспортных средств и их обзор, 58% - возможное объявления комендантского часа в городах.

В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер.

Только 14% - поддерживают.

Как сообщали Українськi Новини, 41% опрошенных "Рейтингом" не считают короновирус для себя реальной угрозой.

Еще 9% никак не ограничили свои социальные контакты.

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