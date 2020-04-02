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02 квітня 2020, четвер, 15:29 29
Медицина 2020-04-02T15:46:31+03:00
Українські Новини
У Києві медичні маски можна придбати в аптеках трьох мереж: ціни та наявність

У Києві медичні маски можна придбати в аптеках трьох мереж: ціни та наявність

Ярина Вацяк
Карантин, Маски, Аптеки, Коронавірус, Covid-19, медичні маски
Маски. Фото: pixabay.com
Маски. Фото: pixabay.com

Медичні маски є в наявності тільки в частині київських аптечних мереж за ціною 10-15 гривень за штуку в той час, як кожен другий українець вважає, що влада погано борються з коронавірусом.

Про це повідомили представники київських аптечних мереж Українським Новинам.

Маски є в наявності в аптеках мережі "Доброго дня", "Подорожник" та "Фармація".

Ціна на маски в аптеках мережі "Фармація" становить 10 гривень за штуку; маски є в більшій частині аптек.

В аптеках мереж "Подорожник" і "Доброго дня" ціна на маски становить 15 гривень за штуку.

В аптеках "Подорожник" маски є тільки в аптеці по вулиці Кибальчича; У мережі "Доброго дня" маски є у всіх аптеках.

В аптеках мереж "Низьких цін" і "Бажаємо здоров'я" масок у продажу немає.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір заборонити перебування у громадських місцях без маски або респіратора і переміщення по вулиці більш як 2 осіб.

За даними ЦОЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів, що видужали.

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