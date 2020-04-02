Каждый второй украинец считает, что власти плохо борются с коронавирусом

48% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают неуспешными действия власти по противодействию распространению эпидемии коронавируса COVID-2019, которым только за минувшие сутки заразились 135 человек.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, насколько успешно или неуспешно, по их мнению, новая власть (Президент Владимир Зеленский, Кабинет Министров, Верховная Рада, правоохранительные органы) справляются с перечисленными задачами.

Наиболее безуспешными респонденты считают борьбу властей с коррупцией в высших эшелонах власти (75%), действия по прекращению боевых действий на Донбассе и установлению мира, а также обеспечению доступности медицинских услуг (70%).

65% респондентов считают власть не достигла успехов в противодействии экономическому кризису, поддержке отечественных производителей, расследовании резонансных уголовных дел, 62% - снижении тарифов на услуги ЖКХ, 57% - предотвращении возможных экономических трудностей в связи с коронавирусом.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных номеров с 27 по 30 марта среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, рейтинг президента Владимира Зеленского по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 27-30 марта, упал с 52% до 46% по сравнению с опросом от 22-25 ноября 2019 года.

Тем временем, почти половина респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", поддерживают введение чрезвычайного положения.