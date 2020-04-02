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02 квітня 2020, четвер, 15:06 16
Судова влада 2020-04-02T16:15:01+03:00
Українські Новини
Справу про зловживання Порошенка перед відставкою Рябошапка передав у НАБУ

Справу про зловживання Порошенка перед відставкою Рябошапка передав у НАБУ

Ярина Вацяк
НАБУ, Руслан Рябошапка, Петро Порошенко, Офіс Генпрокурора, справа проти Порошенка
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенка
Порошенко. Фото: Facebook/Порошенка

В той час, як НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфискации $1,5 млрд Януковича, Офіс генерального прокурора передав справу про зловживання колишнього Президента Петра Порошенка в Національне антикорупційне бюро.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Перед відставкою генпрокурор Руслан Рябошапка об'єднав дві справи щодо Порошенка і передав у НАБУ", - сказав співрозмовник.

За його словами, Рябошапка передав справу в НАБУ в останні дні перебування на посаді.

При цьому в коментарі Українським Новинам Рябошапка повідомив, що це неправда.

Він зазначив, що в Офіс генпрокурора надійшов проєкт підозри щодо Порошенка щодо призначення членів Вищої ради правосуддя та Сергія Семочко в Службу зовнішньої розвідки.

ДБР інкримінувало Порошенку узурпацію влади і зловживання владою.

Рябошапка зазначив, що оскільки ст. 364 Кримінального кодексу - підслідність НАБУ, справу і було передано в бюро.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ДБР допитало Порошенка про призначення Гройсмана прем'єром.

Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклик на допити.

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