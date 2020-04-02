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02 квітня 2020, четвер, 15:04 15
Суспільство 2020-04-02T16:15:01+03:00
Українські Новини
У магазинах зросли запаси гречки та цукру

У магазинах зросли запаси гречки та цукру

Валерия Драгомирова
Карантин, Гречка, цукор, Коронавірус
Гречка. Фото: telegraf.in.ua
Гречка. Фото: telegraf.in.ua

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства констатує, що станом на 1 квітня порівняно з минулим тижнем (23-29 березня) запаси в основних торгових мережах гречаної крупи зросли на 36%, а цукру - на 33%, в той час, як у Києві подешевшали продукти.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижується, торгові мережі поповнюють свої запаси", - написав він.

За даними міністерства, також зросли запаси соняшникової олії на 36%, молока - на 39%, рису - на 42%, пшеничного борошна - на 43%, макаронних виробів - на 47%, курячих тушок - на 48%, вершкового масла - на 48%.

Згідно з повідомленням, за останній тиждень найбільше знизилася реалізація цукру (-27%), сала (-30%), масла вершкового (-50%), гречки (-17%), борошна (-10%) і цибулі (-22%).

Як повідомляли Українські Новини, АТБ знизить торгові націнки на крупи, овочі і фрукти.

Крім того, що буде з вартістю продуктів далі.

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