У магазинах зросли запаси гречки та цукру

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства констатує, що станом на 1 квітня порівняно з минулим тижнем (23-29 березня) запаси в основних торгових мережах гречаної крупи зросли на 36%, а цукру - на 33%, в той час, як у Києві подешевшали продукти.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.



"Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижується, торгові мережі поповнюють свої запаси", - написав він.



За даними міністерства, також зросли запаси соняшникової олії на 36%, молока - на 39%, рису - на 42%, пшеничного борошна - на 43%, макаронних виробів - на 47%, курячих тушок - на 48%, вершкового масла - на 48%.



Згідно з повідомленням, за останній тиждень найбільше знизилася реалізація цукру (-27%), сала (-30%), масла вершкового (-50%), гречки (-17%), борошна (-10%) і цибулі (-22%).



Як повідомляли Українські Новини, АТБ знизить торгові націнки на крупи, овочі і фрукти.



Крім того, що буде з вартістю продуктів далі.