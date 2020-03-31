АТБ снизит торговые наценки на крупы, овощи и фрукты

Компания "АТБ-Маркет" решила снизить торговые наценки на отдельные категории товаров и снять ограничение на количество товаров, которые отпускаются в одни руки, несмотря на то, что вырастет цена на яйца.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.



"В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости компания "АТБ-Маркет" с 01 апреля снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания", - сказано в нем.



В частности, будет снижена наценка на крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею на 2-3% и на 4-8% - наценка на овощи и фрукты.



"В настоящее время компания "АТБ-Маркет" сняла все ограничения по приобретению товаров в одни руки для посетителей магазинов торговой сети АТБ во всех регионах Украины. Однако она оставляет за собой право ввести локальные ограничения на продажу тот или иной группы товаров по факту появления на него ажиотажного спроса", - отмечается в сообщении.



Подчеркивается, что на складах компании находится достаточно товаров, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение магазинов в случае повышения спроса.



Как сообщали Українськi Новини, "АТБ-Маркет" решил повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания из-за поднятия цен поставщиками.



Кроме того, паника вокруг коронавируса уже влияет на стоимость продуктов в магазинах.