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02 квітня 2020, четвер, 14:22 25
Суспільство 2020-04-02T16:00:05+03:00
Українські Новини
УПЦ вважає, що можна проводити богослужіння на Благовіщення і Вербну неділю біля храмів

УПЦ вважає, що можна проводити богослужіння на Благовіщення і Вербну неділю біля храмів

Елена Новикова
УПЦ МП, Карантин, Благовіщення, Вербна неділя, Богослужіння, Карантин в Україні
Богослужіння. Фото: otvetim.info
Богослужіння. Фото: otvetim.info

Українська православна церква Московського патріархату вважає прийнятним варіантом в умовах карантину, який продовжили до 24 квітня, проводити богослужіння на Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Вербну неділю (Вхід Господній у Єрусалим) 12 квітня на території церковних дворів з урахуванням безпечної відстані, яке повинні дотримуватися парафіяни.

Про це Українським Новинам повідомив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

За його словами, умови карантину обмежують масову участь у богослужіннях у храмі, зокрема до 10 чоловік.

При цьому самі богослужіння не заборонені.

"Більш прийнятним було б проводити богослужіння на вулиці, під відкритим небом, де може зібратися більше громадян, але з урахуванням соціально безпечної відстані, яке становить 1-1,5 м", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Українська греко-католицька церква (УГКЦ) закликає своїх прихожан на Благовіщення та у Вербну неділю молитися онлайн, а Православна церква України (ПЦУ) дасть рекомендації священнослужителів та прихожан, як служити і брати участь у богослужіннях на ці свята після засідання Священного синоду.

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