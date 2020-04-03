Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для випускників

З понеділка, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї України стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". МОН вже опублікував розклад занять для учнів. Українські Новини показують розклад для учнів 11-х класів. Уроки будуть проходити щодня, з понеділка по п'ятницю, до кінця карантину. Кожен день вони будуть починатися о 10:00. Понеділок - українська мова, алгебра, руханка, фізика, історія України, руханка. Вівторок - українська література, біологія, руханка, історія України, географія, руханка. Середа - англійська мова, геометрія, руханка, хімія, біологія, руханка. Четвер - українська література, фізика, руханка, англійська мова, всесвітня історія, руханка. П'ятниця - українська мова, фізика, руханка, хімія, алгебра, руханка. Розклад предметів для 11 класу. Таблиця: Facebook\/МОН На YouTube-каналі МОЗ в описі під кожним відео вчителі також будуть залишати домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал.Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови. Крім того, Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.