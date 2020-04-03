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03 квітня 2020, пʼятниця, 06:30 6
Суспільство 2020-04-03T07:30:02+03:00
Українські Новини
Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для випускників

Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для випускників

Валерия Драгомирова
Карантин, Всеукраїнська школа онлайн, Школа онлайн, 11 клас, Розклад занять
Школа на карантині. Фото: Pixabay
Школа на карантині. Фото: Pixabay

З понеділка, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї України стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". МОН вже опублікував розклад занять для учнів. Українські Новини показують розклад для учнів 11-х класів.

Уроки будуть проходити щодня, з понеділка по п'ятницю, до кінця карантину. Кожен день вони будуть починатися о 10:00.

Понеділок - українська мова, алгебра, руханка, фізика, історія України, руханка.

Вівторок - українська література, біологія, руханка, історія України, географія, руханка.

Середа - англійська мова, геометрія, руханка, хімія, біологія, руханка.

Четвер - українська література, фізика, руханка, англійська мова, всесвітня історія, руханка.

П'ятниця - українська мова, фізика, руханка, хімія, алгебра, руханка.

Розклад предметів для 11 класу. Таблиця: Facebook/МОНРозклад предметів для 11 класу. Таблиця: Facebook/МОН

На YouTube-каналі МОЗ в описі під кожним відео вчителі також будуть залишати домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал.


Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови.

Крім того, Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.

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