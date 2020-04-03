Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для випускників

З понеділка, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї України стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". МОН вже опублікував розклад занять для учнів. Українські Новини показують розклад для учнів 11-х класів.

Уроки будуть проходити щодня, з понеділка по п'ятницю, до кінця карантину. Кожен день вони будуть починатися о 10:00.

Понеділок - українська мова, алгебра, руханка, фізика, історія України, руханка.

Вівторок - українська література, біологія, руханка, історія України, географія, руханка.

Середа - англійська мова, геометрія, руханка, хімія, біологія, руханка.

Четвер - українська література, фізика, руханка, англійська мова, всесвітня історія, руханка.

П'ятниця - українська мова, фізика, руханка, хімія, алгебра, руханка.

Розклад предметів для 11 класу. Таблиця: Facebook/МОН

На YouTube-каналі МОЗ в описі під кожним відео вчителі також будуть залишати домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал.



Як повідомляли Українські Новини, Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови.



Крім того, Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.