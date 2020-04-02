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02 квітня 2020, четвер, 13:21 13
Суспільство 2020-04-02T14:15:02+03:00
Українські Новини
Київський ТРЦ Ocean Plaza скасував нарахування орендної плати за березень

Київський ТРЦ Ocean Plaza скасував нарахування орендної плати за березень

Таня Войтюк
Ocean Plaza, оренда, ТРЦ, Київ, Карантин в Україні
Оcean Plaza. Фото: oceanplaza.сom.ua
Оcean Plaza. Фото: oceanplaza.сom.ua

Окрім того, що ТРЦ Dream Town не буде нараховувати орендну плату орендарям у період карантину, торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві вирішив скасувати орендну плату орендарям у період з 17 по 31 березня.

Про це йдеться в повідомленні консалтингової компанії "Українська торгова гільдія", яка є брокером ТРЦ, передають Українські Новини.

"Керуючою компанією "Київ Молл Менеджмент" прийнято рішення про скасування нарахування орендної плати, експлуатаційних витрат і маркетингових платежів за період з 17 березня по 31 березня для орендарів ТРЦ Ocean Plaza, які закриті у зв'язку з введенням карантину", - сказано в ньому.

При цьому не уточнюється, чи оприлюднювати "орендні канікули" на квітень у зв'язку з продовженням карантину, однак керуючий залишає за собою право перегляду умов на наступні періоди.

Наголошується, що рішення не поширюється на орендарів, які в зазначений період часу продовжують вести господарську діяльність в штатному режимі, або в режимі кур'єрської доставки та/або самовивозу на території ТРЦ.

Станом на поточний момент у ТРЦ Ocean Plaza працюють супермаркет "Ашан", аптека, банкомати, платіжні термінали, пункт обміну валют, сервісний стенд Monobank.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада звільнила наймачів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів 11 березня, до завершення карантину.

При цьому Головне науково-експертне управління Верховної Ради вважає неправомірним звільнення всіх наймачів від орендної плати незалежно від того, чи майно.

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