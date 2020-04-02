Київський ТРЦ Ocean Plaza скасував нарахування орендної плати за березень

Окрім того, що ТРЦ Dream Town не буде нараховувати орендну плату орендарям у період карантину, торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві вирішив скасувати орендну плату орендарям у період з 17 по 31 березня. Про це йдеться в повідомленні консалтингової компанії "Українська торгова гільдія", яка є брокером ТРЦ, передають Українські Новини. "Керуючою компанією "Київ Молл Менеджмент" прийнято рішення про скасування нарахування орендної плати, експлуатаційних витрат і маркетингових платежів за період з 17 березня по 31 березня для орендарів ТРЦ Ocean Plaza, які закриті у зв'язку з введенням карантину", - сказано в ньому. При цьому не уточнюється, чи оприлюднювати "орендні канікули" на квітень у зв'язку з продовженням карантину, однак керуючий залишає за собою право перегляду умов на наступні періоди. Наголошується, що рішення не поширюється на орендарів, які в зазначений період часу продовжують вести господарську діяльність в штатному режимі, або в режимі кур'єрської доставки та\/або самовивозу на території ТРЦ. Станом на поточний момент у ТРЦ Ocean Plaza працюють супермаркет "Ашан", аптека, банкомати, платіжні термінали, пункт обміну валют, сервісний стенд Monobank. Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада звільнила наймачів від плати за користування майном з моменту встановлення карантину Кабінетом Міністрів 11 березня, до завершення карантину. При цьому Головне науково-експертне управління Верховної Ради вважає неправомірним звільнення всіх наймачів від орендної плати незалежно від того, чи майно.