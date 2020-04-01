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01 апреля 2020, среда, 18:59 39
Верховная Рада и партии 2020-04-01T19:21:09+03:00
Українські Новини
В Научно-эспертного управлении Рады назвали неправомерным освобождение всех нанимателей от арендной платы

В Научно-эспертного управлении Рады назвали неправомерным освобождение всех нанимателей от арендной платы

Таня Войтюк
Аренда, Рада, Имущество, Гражданский кодекс
Аренда (иллюстрация). Фото: blin.mk.ua
Аренда (иллюстрация). Фото: blin.mk.ua

В то время как Рада разрешила не платить за аренду на время карантина, главное научно-экспертное управление Верховной Рады считает неправомерным освобождение всех нанимателей от арендной платы вне зависимости от того, используется ли имущество.

Об этом говорится в заключении управления относительно законопроекта №3275, передают Українськi Новини.

"Согласно ч. 6 ст. 762 Гражданского кодекса, наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает. Обращаем внимание, что в упомянутом п. 14 предлагается освободить от платы всех нанимателей, в том числе и тех, кто использует имущество, взятое в аренду, что не соответствует требованиям ч. 6 ст. 762 ГК и нарушает права наймодателя, так как позволяет неправомерное безвозмездное пользование его имуществом", - сказано в заключении.

Как сообщали Українськi Новини, Рада проголосовала троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

Также Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.

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