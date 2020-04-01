В Научно-эспертного управлении Рады назвали неправомерным освобождение всех нанимателей от арендной платы

В то время как Рада разрешила не платить за аренду на время карантина, г

Об этом говорится в заключении управления относительно законопроекта №3275, передают Українськi Новини.

"Согласно ч. 6 ст. 762 Гражданского кодекса, наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает. Обращаем внимание, что в упомянутом п. 14 предлагается освободить от платы всех нанимателей, в том числе и тех, кто использует имущество, взятое в аренду, что не соответствует требованиям ч. 6 ст. 762 ГК и нарушает права наймодателя, так как позволяет неправомерное безвозмездное пользование его имуществом", - сказано в заключении.

Как сообщали Українськi Новини, Рада проголосовала троекратную доплату медикам, работающим с коронавирусными больными.

Также Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.