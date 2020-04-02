підписатися на розсилку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 квітня 2020, четвер, 12:41 6
Суспільство 2020-04-02T14:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко заявив, що у Києві подешевшали продукти

Кличко заявив, що у Києві подешевшали продукти

Анна Рудык
Віталій Кличко, Ціни на продукти, Подорожчання продуктів, Карантин в Україні
Продукти. Фото: facebook/Alexey Doroshenko
Продукти. Фото: facebook/Alexey Doroshenko

Після різкого подорожчання продуктів першої необхідності в Києві, ціни почали стабілізуватися. Про це під час брифінгу сьогодні, 2 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко констатував, що кияни після введення карантину створили ажіотаж, скуповуючи дезінфектори та продукти першої необхідності.

Він зазначив, що Київ звернувся до уряду щодо контролю над цінами і до Антимонопольного комітету України. Київське обласне відділення АМКУ вже відкрило справу проти постачальників продуктів харчування найбільших мереж Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів.

Також і ми, і фахівці АМКУ моніторимо ситуацію. Хочу відзначити, що за останній тиждень ціни на основні продукти в столиці не ростуть. Навпаки, в деяких мережах та магазинах вирівнялися, а на деякі товари навіть знизилися. Також закликаю киян, якщо побачите, що магазини знову починають піднімати ціни на товари першої необхідності, одразу повідомляйте контактний центр за телефоном 1554 або на гарячу лінію АМКУ", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, Рада ввела штрафи за націнку в 1,2 рази на соціально значущі продукти.

Також ціни на хліб можуть зрости на 15% через підвищений експорт пшениці.

Більше новин про: Віталій Кличко Ціни на продукти Подорожчання продуктів Карантин в Україні

Рада ввела штрафи за націнку в 1,2 рази на соціаль...
У Києві можуть переобладнати виставкові центри під...
Як змінився дозвілля українців з введенням каранти...
Свинина подорожчала на 6% після введення карантину...
У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Всього 161 інфікований
В Україні вже 804 заражених коронавірусом. За добу 135 нових випадків
Новини
"Це повна маячня, тому що віруси, як пташки не літають", - лікар, правозахисник Глузман про обмеження 14:20 Думка
4 прикордонники знаходяться в обсервації, 91 - на самоізоляції, - Держприкордонслужба 10:50
Медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус, - Зеленський 20:45
Вбивство Старицького: суд заарештував ексміністра закордонних справ Кожару із заставою 14 млн гривень 15:21
ВРП просить Зеленського та Раду вжити заходів щодо забезпечення роботи судів в умовах карантину 12:35
більше новин
4 прикордонники знаходяться в обсервації, 91 - на самоізоляції, - Держприкордонслужба 10:50
"Це повна маячня, тому що віруси, як пташки не літають", - лікар, правозахисник Глузман про обмеження 14:20 Думка
більше новин
4 прикордонники знаходяться в обсервації, 91 - на самоізоляції, - Держприкордонслужба 10:50
"Це повна маячня, тому що віруси, як пташки не літають", - лікар, правозахисник Глузман про обмеження 14:20 Думка
більше новин
У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона. Дані на 2 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok