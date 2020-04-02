Кличко заявив, що у Києві подешевшали продукти

Після різкого подорожчання продуктів першої необхідності в Києві, ціни почали стабілізуватися. Про це під час брифінгу сьогодні, 2 квітня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко констатував, що кияни після введення карантину створили ажіотаж, скуповуючи дезінфектори та продукти першої необхідності.

Він зазначив, що Київ звернувся до уряду щодо контролю над цінами і до Антимонопольного комітету України. Київське обласне відділення АМКУ вже відкрило справу проти постачальників продуктів харчування найбільших мереж Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів.

“Також і ми, і фахівці АМКУ моніторимо ситуацію. Хочу відзначити, що за останній тиждень ціни на основні продукти в столиці не ростуть. Навпаки, в деяких мережах та магазинах вирівнялися, а на деякі товари навіть знизилися. Також закликаю киян, якщо побачите, що магазини знову починають піднімати ціни на товари першої необхідності, одразу повідомляйте контактний центр за телефоном 1554 або на гарячу лінію АМКУ", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, Рада ввела штрафи за націнку в 1,2 рази на соціально значущі продукти.

Також ціни на хліб можуть зрости на 15% через підвищений експорт пшениці.