Австралійські медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тхорах

Австралійські вчені почали тестувати вакцину від коронавірусу, розроблену фахівцями Оксфордського університету і американської компанії Inovio Pharmaceutical, яку протестують на тхорах. Про це передає ВВС.

Наголошується, що даний експеримент схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як повідомляє відомство, в австралійської організації наукових і промислових досліджень (CSIRO) заявили, що дослідження будуть першими комплексними "доклінічними випробуваннями вакцин на тварин". На їх думку, це повинно підвищити їх точність і надійність в застосуванні.

Вакцини пройдуть випробування на тхорах, які заражаються коронавірусом так же, як люди. CSIRO протестує два варіанти вакцини. Однією з них є векторна вакцина. Вона використовує "дефектний вірус, щоб ввести білки коронавірусу в організм і викликати відповідь імунної системи. Такий вірус не може розмножуватися і тому не зашкодить людині.

Друга вакцина від Inovio — призначена для кодування певних білків коронавірусу в імунній системі, що змусить клітини організму генерувати білки, перш ніж імунна система почне на них реагувати.

Перші результати дослідження будуть в червні. Тим часом науковці звертають увагу на регламент таких тестів, який вимагає не менше 18 місяців на підтвердження ефективності вакцин.

Як повідомляли Українські Новини, раніше німецькі вчені з'ясували, яка група людей найбільш схильна до ризику захворювання коронавірусом.

Також китайські журналісти назвали людину, який став першим хворим коронавірусом.