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02 квітня 2020, четвер, 11:47 12
Медицина 2020-04-02T12:30:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, коли почнуть виробляти українські тести на коронавірус

У МОЗ розповіли, коли почнуть виробляти українські тести на коронавірус

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест-система, тести на коронавірус
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП
Тести на коронавірус. Фото: facebook.com/ОП

Міністерство охорони здоров'я розраховує на запуск серійного виробництва українських тестів для діагностики коронавирусной інфекції 6-12 квітня, в той час, як в Україні зафіксували вже 804 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"МОЗ працює над цим питанням... Ми працювали і з інститутом молекулярної біології, і з іншими виробниками вітчизняних тестів. Думаю, наступного тижня у нас буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів в лабораторії", - сказав він.

Раніше Інститут молекулярної біології Національної академії наук заявив, що вони можуть виробляти 10-20 тис. тест-систем для діагностики коронавирусной інфекції в тиждень, однак установі не виділяють на це коштів.

Як повідомляли Українські Новини, 31 березня Україна доставила з Китаю 100 тис. тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення коронавіруса, до цього була поставка такої ж кількості тестів з Південної Кореї.

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