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31 марта 2020, вторник, 22:37 542
Медицина 2020-03-31T22:42:20+03:00
Українські Новини
Украина доставила из Китая 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

Украина доставила из Китая 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

Ярина Вацяк
Маски, Коронавирус, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП

Украина доставила из Китая 100 тыс. тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса в то время, как за день в Украине заболели сразу 96 человек, а 4 умерли.  

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"В международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - сказано в нем.

После прохождения санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории по всей Украине.

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Украина доставила из Южной Кореи 100 тыс. тестов полимеразной цепной реакции для выявления коронавируса.

Тем временем, Кабмин готовит меры для недопущения роста цен на продукты и товары первой необходимости.

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