МОЗ назвало причини 20 летальних випадків від коронавірусу

В Україні за добу 135 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію, 398 хворих госпіталізовані, решта отримують амбулаторне лікування.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми маємо 804 випадку коронавирусного захворювання, госпіталізовано в установи охорони здоров'я 398 осіб. Всі інші знаходяться на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих ми маємо 20 дітей і 26 медпрацівників. На апараті штучної вентиляції легень перебуває 1 особа", - сказав він.

При цьому найбільше число хворих - у віковій групі 30-60 років (60% від усіх захворілих), у віковій групі старше 60 років - найбільша летальність.

За словами заступника міністра, серед померлих від коронавирусной інфекції 15 жінок і 5 чоловіків, 88% померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.

Ляшко зазначив, що станом на поточний момент летальність в Україні становить 2,5%, в середньому по світу - 5%.

Як повідомляли Українські Новини, у лікаря ВСУ діагностовано коронавірус Covid-19. На ізоляції знаходяться 140 військових.

Такожм 4 прикордонника знаходяться в обсервації, 91 - на самоізоляції.