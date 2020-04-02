У лікаря ЗСУ діагностований коронавірус Covid-19. На ізоляції знаходяться 140 військових

Після того, як у лікаря Хмельницького військового госпіталю Збройних сил було діагностовано коронавірус, на ізоляції знаходиться 140 чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони в Facebook, передають Українські Новини.

Наголошується, що на ізоляції (у тому числі самоізоляція) - 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 72 людини.Зазначено, що працівник Збройних сил, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року перебувала на амбулаторному лікуванні з гострою респіраторною вірусною інфекцією. 1 квітня після погіршення стану госпіталізована в Хмельницькій інфекційній лікарні з діагнозом пневмонія.

В той же день, методом ПЛР діагностовано захворювання гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавіруса типу Covid-19. Хвора отримує лікування відповідно до протоколів МОЗ України, стан здоров'я задовільний.

В госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 02.04.2020 заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Всі контактні особи оглянуті і спрямовані на самоізоляцію, в місцях перебування хворого проведена дезінфекція.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Також в госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 2 квітня заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за добу 135 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію і число хворих перевищило 800.

Володимир Зеленський закликав не бути егоїстами і після приїзду з-за кордону проходити обов'язкову обсервацію.