підписатися на розсилку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
02 квітня 2020, четвер, 10:43 11
Силові структури 2020-04-02T12:15:04+03:00
Українські Новини
У лікаря ЗСУ діагностований коронавірус Covid-19. На ізоляції знаходяться 140 військових

У лікаря ЗСУ діагностований коронавірус Covid-19. На ізоляції знаходяться 140 військових

Таня Войтюк
ЗСУ, лікар, Коронавірус, Covid-19
Військові. Солдати. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ
Військові. Солдати. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Після того, як у лікаря Хмельницького військового госпіталю Збройних сил було діагностовано коронавірус, на ізоляції знаходиться 140 чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони в Facebook, передають Українські Новини.

Наголошується, що на ізоляції (у тому числі самоізоляція) - 140 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 72 людини.Зазначено, що працівник Збройних сил, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року перебувала на амбулаторному лікуванні з гострою респіраторною вірусною інфекцією. 1 квітня після погіршення стану госпіталізована в Хмельницькій інфекційній лікарні з діагнозом пневмонія.

В той же день, методом ПЛР діагностовано захворювання гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавіруса типу Covid-19. Хвора отримує лікування відповідно до протоколів МОЗ України, стан здоров'я задовільний.

В госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 02.04.2020 заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Всі контактні особи оглянуті і спрямовані на самоізоляцію, в місцях перебування хворого проведена дезінфекція.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Також в госпіталі визначено коло контактних осіб (10 військовослужбовців), яким 2 квітня заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за добу 135 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію і число хворих перевищило 800.

Володимир Зеленський закликав не бути егоїстами і після приїзду з-за кордону проходити обов'язкову обсервацію.

Більше новин про: ЗСУ лікар Коронавірус Covid-19

У Херсоні зафіксували перший випадок коронавірусу....
Зеленський провів кадрові перестановки в керівницт...
Китайського лікаря, що попереджав людей про корона...
Подружжя-емігранти з України померли в один день в...
У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона. Дані на 2 квітня
Курс НБУ на четвер: гривня знову впала в ціні
Новини
СБУ провела обшуки в "Євролаб" за фактом можливого умисного приховування позитивних тестів на коронавірус 12:19
Австралійські медики почали тестувати вакцину від коронавірусу на тхорах 12:14
У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Всього 161 інфікований 12:09 Інфографіка
Рішення про відкриття продуктових ринків повинні приймати органи місцевого самоврядування, - Ляшко 11:52
У МОЗ розповіли, коли почнуть виробляти українські тести на коронавірус 11:47
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
Кабмін посилює карантинні заходи: повний список нових обмежень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok