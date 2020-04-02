НБУ перерахував 42,7 млрд гривень прибутку в держбюджет одним платежем

Національний банк перерахував 42,7 мільярда гривень прибутку в державний бюджет одним платежем.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"1 квітня 2020 Національний банк України перерахував 42,72 млрд гривень свого прибутку за минулий рік до Державного бюджету України", - йдеться в ньому.

Це на 2 млрд гривень більше, ніж планувалося у відповідності з Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

У цьому році за погодженням з Міністерством фінансів було вирішено перерахувати в державний бюджет відразу всю суму прибутку Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Глава ради Національного банку україни Богдан Данилишин заявив, що Національному банку не вистачить резервів для самостійного протистояння економічній кризі.

Раніше повідомлялося про те, що з початку року Національний банк України продав з резервів 1,4 млрд доларів.

Тим часом, в середу, 1 квітня, Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок. У НБУ констатують відсутність ажіотажу на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня.