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02 квітня 2020, четвер, 09:29 3
Економіка 2020-04-02T09:29:20+03:00
Українські Новини
Співробітники пивзаводів працюють онлайн

Співробітники пивзаводів працюють онлайн

Елена Литвин
Пиво, Карантин, Пивоварня, AB InBev Efes, коронавірус в Україні
Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

Заводи один за одним посилюють вимоги до безпеки під час карантину, і одна з найбільших пивоварних компаній AB InBev Efes Україна заборонила відвідування сторонніми своїх заводів і організувала підвезення робітників під час карантину.

Про це Українським Новинам повідомив виконуючий обов'язки генерального директора компанії Денис Хренов.

"Ми прагнемо максимально убезпечити наших співробітників в ситуації, що склалася, тому у нас скасовані всі відрядження, всі зустрічі і переговори перенесені в онлайн режим, на наші підприємства відвідувачі не мають доступу, крім підрядних організацій, які проводять роботи за діючими договорами, критичним для роботи компанії, ми скасували всі екскурсії на пивоварні", - сказав він.

При цьому в. о. гендиректора зазначив, що для працівників, які мають можливість тимчасово виконувати свої функціональні обов'язки віддалено, організована робота з дому, а для тих, хто прив'язаний до виробничого процесу, організовані розвозки.

При вході на територію підприємства проводиться обробка дезінфектором рук, взуття співробітників, перевіряється повторно температура безконтактним термометром, на самій території працівники повинні носити захисні маски і дотримуватися мінімальна відстань в 2 метри.

Передача зміни відбувається максимально без контакту між операторами і майстрами у формі заповнення онлайн чек-форми, уточнення робочої інформації відбувається по рації або мобільним телефонам.

На підприємствах проводиться вологе прибирання приміщень та ліфтів з застосуванням дезінфікуючих засобів кожні 2 години, регулярно провітрюються приміщення, в туалетах та на робочих місцях встановлені дезінфектори.

Денис Хренов заявив, що у разі виявлення у працівника симптомів ГРВІ або грипу перед входом на підприємство не допускається на територію пивоварні.

Такого працівника направляють додому з рекомендацією перебувати на 14-денному карантині, а про факт виявлення хворого співробітника медперсонал пивоварні негайно повідомляє менеджмент виробництва для відстеження стану і статусу діагнозу співробітника.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко закликав посилити карантинні умови в Києві.

При цьому уряд дозволив компаніям перевозити працівників на орендованих автобусах під час карантину.

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