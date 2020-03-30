Бизнес укрепляет иммунитет в условиях эпидемии

Замер температуры сотрудникам бесконтактным градусником при входе на производство, усиленная санобработка поверхностей и флаконы с антисептиком для обработки рук посетителей и персонала как обязательная опция. Такова реальность украинских компаний, которые продолжают работать в период строгих карантинных ограничений в стране.

Коронавирусная инфекция, которая разгорелась в китайской провинции Хубей, еще в начале года казалась нам столь далёкой и локальной. Но в марте Covid-19 добрался до Украины и внес значительные коррективы как в жизнь простых граждан, так и всех компаний и предприятий.

Одни и вовсе были вынуждены приостановить свою работу, это коснулось, в частности, сферы услуг туризма, развлечений и ресторанного бизнеса, который частично пытается покрыть потери, переориентируясь на доставку. Другим же пришлось усилить меры безопасности. Бизнес, насколько позволяет специфика, активно осваивает модель дистанционной работы, ранее успешно отработанную ІТ-специалистами. Опустели офисы крупных компаний, а планерки и переговоры перекочевали на платформы онлайн-видеосвязи. Перейти в удаленный режим могут далеко не все – продуктовый ритейл, аптеки, службы доставки, которые работают в усиленном режиме, производственные предприятия адаптируются под новые условия.

Службы доставки еды, которые почувствовали с началом карантина дополнительный спрос на свои услуги, снабдили своих курьеров специальными средствами и перчатками, а также ввели опцию бесконтактной доставки – например, украинский сервис "Ракета". Для этого клиенту надо лишь сделать специальную отметку при заказе, и курьер оставит заказ в определенном месте, без прямого контакта с клиентом.

Персонал в защитных масках и в перчатках и кассиры в специальных шлемах с защитным стеклом стали обычным делом в супермаркетах Novus. Мясо и рыбу здесь закрыли от прямого контакта, а весь хлеб и выпечка теперь упакованы в индивидуальную пленку. Подобные меры вводят и другие сети продуктовые сети.

Помимо продуктового ритейла продолжают работать аптеки, а также торговцы хозтоварами для бытовых нужд. 1,2 тыс. работников логистических центров линии магазинов EVA приходится обрабатывать в сутки около 2 миллионов единиц товаров в защитных масках и перчатках, а во всех помещениях логистических центров каждый час проводят санобработку дезинфецирующими средствами.

Как работает промышленность

Производственные предприятия адаптируют процессы под новые реалии. Рассмотрим ситуацию на примере крупнейшего отечественного производителя лекарственных средств компании "Фармак". В рамках дополнительных мер безопасности компания максимально перевела сотрудников на дистанционный режим работы, ограничила собрания, командировки, усилила режим санитарии и гигиены, разработала алгоритм действий и маршрут сопровождения лиц с признаками ОРВИ.

Поскольку власти ввели ограничения в отношении общественного транспорта, компания организовала развозку сотрудников к месту проживания. В штатном режиме продолжают функционировать и все 20 линий компании "Фармак". Здешнее производство соответствует стандартам GMP, автоматизировано и исключает прямые контакты человека с лекарствами, а в цехах царит стерильность на всех этапах. Например, попасть туда можно лишь после двухступенчатого скрининга: при входе и выходе из завода - замер температуры, а ежедневный медосмотр обязателен для всех работников производства. И это не дополнительные меры по борьбе с новой инфекцией, а будни фармацевтического производства.

На предприятии действует входной и выходной контроль качества, а контроль соответствия продукции регуляторным требованиям происходит на каждом этапе - от сырья и материалов и до готового продукта, который получают конечные потребители. Ежегодно компания проходит не менее 15 проверок как украинскими, так и европейскими регуляторными органами, что подтверждает качество их продукции. В портфеле компании более 200 продуктовых досье и идет плановая разработка новых. При этом компания заявила о готовности быстро наладить выпуск необходимых средств для поддерживающей терапии, дезинфектантов и антисептиков, диагностических тест-систем, защитных медицинских изделий под потребности государства.

Под новые реалии адаптируют свои процессы и другие производственные предприятия. Например, производитель кормов для домашних животных компания "Кормотех" половину сотрудников перевела на дистанционную работу. Остальные нужны на производстве. Компания "Энзим" изготавливает дрожжи, из которых, по ее данным, страна выпекает две трети всего хлеба. Здесь помимо прочих мер используют также устройства обработки воздуха с применением ультрафиолетовых ламп.

Все опрошенные компании разрабатывают подробные инструкции на случай, если сотрудник заболел, и кого информировать в такой ситуации. Но усиливают меры безопасности, чтобы этого избежать. Например, замеряют температуру тела работников при входе на производство, полностью снабжают их масками, респираторами, перчатками и антисептиками для рук. А еще - усиливают обработку помещений и поверхностей, и делают это теперь в разы чаще, чем в обычное время.

Похожий комплекс мер на заводах компании Carlsberg Ukraine. При этом производство здесь автоматизировано, и пиво изготавливается в закрытых емкостях, а оборудование проходит дезинфекцию в закрытом цикле.

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" помимо обязательной термометрии для всех, предусмотрел доставку заболевшего в городские инфекционные больницы, если такая ситуация возникнет, а еще отключил алкотестеры на проходных, как возможный источник заражения.

Один из лидеров табачного рынка компания Philip Morris Украина ограничила доступ на свою табачную фабрику в Харьковской области – на производстве сейчас только сотрудники, ответственные за ключевые процессы. Также фабрика организовала зонирование территории, чтобы работники соблюдали необходимую дистанцию, и обрабатывает все автобусы, которые использует для трансфера сотрудников в условиях ограничений общественного транспорта.

У аграриев горячая пора – весенние посевные работы уже стартовали, завершить их надо в срок. Сельхозкомпании теперь обрабатывают не только поля, а транспорт и сельхозтехнику, но уже дезсредствами. Например, компания "Континентал Фармерз Групп", которая обрабатывает 195 тыс. га в западной Украине, специально закупила ранцевые опрыскиватели для этих целей.

Пока страна с замиранием наблюдает динамику роста заболевания, бизнес запасается терпением, масками и антиспетиками, чтобы пережить эти непростые времена.