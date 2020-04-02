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02 квітня 2020, четвер, 08:46 13
Суспільство 2020-04-02T09:30:01+03:00
Українські Новини
У Чернівецькій області за добу майже 40 нових заражених коронавірусом, - голова ОДА

У Чернівецькій області за добу майже 40 нових заражених коронавірусом, - голова ОДА

Анна Рудык
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Коронавірус
Коронавірус

У Чернівецькій області, де був виявлений на початку березня перший в Україні випадок коронавірусу, за останню добу діагностували 39 нових випадків зараження на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук Facebook.

Так, він повідомив, що всього в Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом становить 143 людини.

"За станом на сьогоднішній вечір ми маємо 39 нових фактів зараження коронавирусной інфекцією. Таким чином загальна кількість встановлених інфікованих людей на території Чернівецької області досягло цифри в 143 людини", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 1 квітня ще один чоловік помер від COVID-19. Жертва коронавірусу проживала у селі Ломачинці Сокирянського району. В цей же день один чоловік одужав. Таким чином, від вірусу в області вилікувались 8 осіб.

Голова ОДА також повідомив, що вже 10 лікарів заразилися коронавірусом, з них четверо – на робочому місці.

Осадчук, крім того, надав географію поширення нових випадків. За його словами хвороба виявлена у багатьох районах області.

Губернатор запевнив, що обласна лабораторія цілодобово проводить тести на виявлення COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус.

Також в Україні підтверджено 794 випадки зараження COVID-19. 20 осіб померли.

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