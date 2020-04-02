УЄФА не зміг прийняти рішення щодо дати поновлення футбольних єврокубків

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення відкласти проведення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи до подальшого повідомлення. Як повідомляли Українські Новини, в даний час на континенті призупинено проведення всіх футбольних турнірів у всіх країнах, крім Білорусі.

Нові терміни завершення популярних континентальних клубних турнірів стануть відомі пізніше. Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Європейського футбольного союзу в соціальній мережі Twitter.

🔔 Исполком УЕФА по итогам совещания с генсеками всех 55 ассоциаций принял ряд решений:

• Все матчи сборных, запланированные на июнь 2020 года, перенесены до дальнейшего уведомления.



• Отменены некоторые юношеские турниры.



Подробности ➡️ https://t.co/v6cex0fahl pic.twitter.com/xz9vfGiVUt — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 1, 2020

Очікувалося, що єврокубки будуть поновлені в липні або серпні і пройдуть паралельно національним чемпіонатам.

Як інформувало агентство, на невизначений термін переносяться і матчі національних збірних, які були заплановані на березень-червень.

Крім того, на рік було перенесено проведення чемпіонату Європи УЄФА 2020 року.