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02 квітня 2020, четвер, 08:55 6
Спорт 2020-04-02T09:15:01+03:00
Українські Новини
УЄФА не зміг прийняти рішення щодо дати поновлення футбольних єврокубків

УЄФА не зміг прийняти рішення щодо дати поновлення футбольних єврокубків

Павло Твердохліб
Спорт, Футбол, Коронавирус, УЄФА, Союз європейських футбольних асоціацій, Пандемія
УЄФА, Союз європейських футбольних асоціацій.. Фото: .uefa.com
УЄФА, Союз європейських футбольних асоціацій.. Фото: .uefa.com

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення відкласти проведення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи до подальшого повідомлення. Як повідомляли Українські Новини, в даний час на континенті призупинено проведення всіх футбольних турнірів у всіх країнах, крім Білорусі.

Нові терміни завершення популярних континентальних клубних турнірів стануть відомі пізніше. Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці Європейського футбольного союзу в соціальній мережі Twitter.

Очікувалося, що єврокубки будуть поновлені в липні або серпні і пройдуть паралельно національним чемпіонатам.

Як інформувало агентство, на невизначений термін переносяться і матчі національних збірних, які були заплановані на березень-червень.

Крім того, на рік було перенесено проведення чемпіонату Європи УЄФА 2020 року.

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