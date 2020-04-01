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01 квітня 2020, середа, 21:04 9
Фінанси 2020-04-01T21:04:51+03:00
Українські Новини
НБУ не купував і не продавав валюту на міжбанку 1 квітня

НБУ не купував і не продавав валюту на міжбанку 1 квітня

Елена Новикова
НБУ, Валюта, Міжбанк, Долар
Долари. Фото: pixabay.com
Долари. Фото: pixabay.com

В той час, як курс гривні на міжбанку знизився на 6 коп. до 27,66 UAH/USD, Національний банк не виходив на міжбанківський валютний ринок в середу, 1 квітня. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. Ринок балансувався без нашої участі - при незначних коливаннях і переважно навколо позначки 27,7 гривень за долар США. Попит і пропозиція валюти з боку бізнесу в цілому були врівноважені", - йдеться в ньому.

НБУ зазначає, що також не спостерігається і ажіотажного попиту на валюту з боку населення.

Пік ажіотажу припав на 10-18 березня, а по завершенню цього періоду попит громадян суттєво ослаб.

В останні дні населення продає валюти навіть більше, ніж купує.

Чистий продаж валюти населенням через каси та інтернет з початку року - понад 300 млн доларів.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок, 31 квітня НБУ купив $64 млн на міжбанку на тлі новин про МВФ

Також з початку року Національний банк України продав з резервів 1,4 млрд доларів.

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