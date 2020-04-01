Наглядова рада "Нафтогазу" визнала, що Коболєв не виконав умову свого попереднього контракту щодо збільшення видобутку газу

Наглядова рада "Нафтогазу" визнала, що Коболєв не виконав умову свого попереднього контракту щодо збільшення в

Уряд продовжив контракт з головою НАК "Нафтогаз України" незважаючи на те, що він не виконав одне з основних умов за підсумком минулого року, а також те, що Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" визнає невиконання плану по збільшенню видобутку газу.

Про це йдеться в листі наглядової ради компанії до уряду, копією якого мають Українські Новини.

"Що стосується третього показника (видобуток компанією не менш 18,2 млрд кубометрів природного газу) ми ще раніше звертали увагу Кабміну на те, що цільовий обсяг видобутку був недосяжним з причин, незалежних від голови правління "Нафтогазу", - йдеться в ньому.

Згідно з умовами контракту Коболєва, який був продовжений у березні 2019 року, він повинен був завершити операцію по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлинга), укласти з "Газпромом" новий контракт на транзит газу і забезпечити збільшення видобутку газу до 2020 року.

При цьому наглядова рада відзначає, що Коболєв призначив відповідальним за цей напрямок нову команду, до складу якої увійшли зовнішні експерти, які переглянули всі операції для нарощування видобутку.

У повідомленні також зазначається, що продуктивність газових родовищ виявилася набагато нижче очікуваного.

"Це сталося через те, що ресурс занадто великої кількості свердловин був вичерпаний занадто швидко з метою досягнення нереальних цілей з видобутку", - підкреслили в листі.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів узгодив продовження контракту голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва до 22 березня 2024 року.

Раніше Кабмін рекомендував наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі

В 2018 році голова правління Наку Андрій Коболєв отримав премію в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

"Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, а також постачання газом споживачів.