Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови

Дружина Президента Олена Зеленська взяла участь у підготовці онлайн-уроку з української мови для учнів п'ятих класів в рамках проекту "Всеукраїнська школа онлайн", який стартує з понеділка, 6 квітня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента.

Так, повідомляється, що під час зйомок дистанційного уроку перша леді звернулася до батьків з проханням слідкувати за розкладом і заохочувати своїх дітей брати участь у пізнавальних ефірах.

Зйомки онлайн-уроку. Фото: Офіс Президента

"Карантин - це необхідний захід для здоров'я і безпеки кожного з нас. І я ще раз прошу українців дотримуватися його правил і залишатися вдома. Але карантин - це не канікули. І він не має стати на заваді доступу наших школярів до якісних знань. Тож дивимося "Всеукраїнську школу онлайн" і продовжуємо залишатися вдома з користю ", - сказала Олена Зеленська.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки буде проводити трансляції відео-уроків для учнів 5-11 класів на своєму Youtube-каналі і 11 телеканалах з 11 предметів на період дії карантину.

Також Львівська школа заборонила своїм вчителям і дітям дивитися онлайн-заняття.