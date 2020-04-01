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01 квітня 2020, середа, 19:41 29
Суспільство 2020-04-01T20:45:03+03:00
Українські Новини
Друга жінка померла від коронавіруса в пологовому будинку Івано-Франківська

Друга жінка померла від коронавіруса в пологовому будинку Івано-Франківська

Ольга Фандорина
Івано-Франківськ, Коронавірус, Коронавірус в Івано-Франкцівську, Смертність від коронавіруса
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

30 березня в одній з лікарень Івано-Франківська померла 37-річна породілля, а після там зафіксували другий випадок смерті від коронавіруса.

Про це повідомили на брифінгу в Івано-Франківській обласній державній адміністрації.

"станом на 1 квітня є 65 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. На жаль, серед цих 65 - п'ять осіб померли, двоє з яких з перинатального центру", - повідомив в. о. голови ОДА Віталій Федорів.

Керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинский уточнив, що 60-річна жінка поступила в центр 3 березня для операції. А вже 30 березня вона померла.

"Загалом у нас четверо медиків інфіковані, але їх не було в той час в лікарні. Ми розуміємо позицію родичів померлої і співчуваємо їм. Але нам важко сказати, де жінка могла заразитися", - пояснив Павлушинский.

Як повідомляли Українські Новини, тридцать українців лікуються за кордоном від коронавіруса, вісім одужали.

Крім того, за один у Києві зафіксували ще 25 випадків зараження коронавірусом, з них 1 - однорічна дитина.

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