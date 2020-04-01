СБУ розслідує незаконне прослуховування брата Єрмака

Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує кримінальну виробництво за фактом незаконної прослушки брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса, які надав Гео Лерос.

Про це Українським Новинам повідомили в СБУ.

Справа відкрита за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака.

Розслідування ведеться за частиною 2 статті 359 Кримінального кодека.

У справі як свідок проходить депутат Верховної Ради Гео Лерос (фракція "Слуга народу"), який і оприлюднив відео цих зустрічей.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня до Гео Леросу в будинок заявилася Служба безпеки України, поки того не було вдома. Правоохоронні органи викликали "слугу народу" на допит, вручивши три повістки на різні дати, починаючи з 3 квітня 2020.

Нагадаємо, 29 березня депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив записи, де брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює з різними кандидатами, скільки коштують їхні посади, і як ділити прибуток.