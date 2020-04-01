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01 квітня 2020, середа, 16:40 3
Судова влада 2020-04-01T17:10:39+03:00
Українські Новини
СБУ розслідує незаконне прослуховування брата Єрмака

СБУ розслідує незаконне прослуховування брата Єрмака

Таня Войтюк
СБУ, Слуга народу, Андрій Єрмак, Гео Лерос
СБУ відкрила справу за записами Єрмака. Фото: СБУ
СБУ відкрила справу за записами Єрмака. Фото: СБУ

Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує кримінальну виробництво за фактом незаконної прослушки брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса, які надав Гео Лерос.

Про це Українським Новинам повідомили в СБУ.

Справа відкрита за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака.

Розслідування ведеться за частиною 2 статті 359 Кримінального кодека.

У справі як свідок проходить депутат Верховної Ради Гео Лерос (фракція "Слуга народу"), який і оприлюднив відео цих зустрічей.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня до Гео Леросу в будинок заявилася Служба безпеки України, поки того не було вдома. Правоохоронні органи викликали "слугу народу" на допит, вручивши три повістки на різні дати, починаючи з 3 квітня 2020.

Нагадаємо, 29 березня депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив записи, де брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює з різними кандидатами, скільки коштують їхні посади, і як ділити прибуток.

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